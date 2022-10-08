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Рада Європи захоплена наданням Нобелівської премії миру представникам України, РФ та Білорусі

8 жовтня, 2022 субота
04:43
Суспільство Нобелівська премія

У Раді Європи привітали нагородження Нобелівською премією миру правозахисників України, Білорусі та РФ

Про це йдеться у заяві генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Ми захоплені рішенням Нобелівського комітету, який повністю визнає тих мужніх жінок і чоловіків, що невпинно та відважно борються за захист миру через права людини, демократію та верховенство закону. Ми пишаємося роками спільних зусиль і, як і раніше, впевнені, що ніякі брехливі закони і фіктивні судові процеси не зможуть заглушити голос правди і честі", - повідомляється у заяві.

  • Нагадаємо, Нобелівську премію миру у 2022 році отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ.
  • До того основним претендентом на премію вважався президент України Володимир Зеленський.

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Україна
Росія
Білорусь
Рада Європи
Нобелівська премія миру
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