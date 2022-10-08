Про це йдеться у заяві генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Ми захоплені рішенням Нобелівського комітету, який повністю визнає тих мужніх жінок і чоловіків, що невпинно та відважно борються за захист миру через права людини, демократію та верховенство закону. Ми пишаємося роками спільних зусиль і, як і раніше, впевнені, що ніякі брехливі закони і фіктивні судові процеси не зможуть заглушити голос правди і честі", - повідомляється у заяві.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру у 2022 році отримали білоруський політв'язень Алесь Бяляцкі, українська організація "Центр громадянських свобод" та Організація з прав людини "Меморіал" із РФ.

До того основним претендентом на премію вважався президент України Володимир Зеленський.

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