Рада може не встигнути ухвалити законопроєкт про економічний паспорт українця до кінця року, - Стефанчук
За прогнозами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, парламент може не встигнути розглянути законопроєкт про економічний паспорт українця цьогоріч
Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів, тому мені видається, що в цьому році не встигнемо розглянути. Але, можливо, на початку наступного року ми спробуємо його внести в зал і проголосувати хоча б у першому читанні", - повідомив Руслан Стефанчук.
За словами спікера ВР, цей законопроєкт є обіцянкою президента й партії "Слуга Народу", і потрібно її дотриматися.
"Дуже важливо, щоб ті обіцянки, які були озвучені, здійснювалися. Це одна із тих обіцянок. Я думаю, Верховна Рада обов’язково підтримає це рішення", - зазначив він.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у березні 2021 року анонсував введення економічного паспорту українця.
- 1 грудня під час щорічного звернення до Верховної Ради Зеленський заявив, що внесе відповідний законпроєкт до Верховної Ради до 10 грудня.
- 6 грудня президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.
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