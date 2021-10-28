Рада може зібратись на позачергове засідання 2 листопада

Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук.

“У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань”, - повідомила вона.

За словами Палійчук, депутати планують розглянути проєкт постанови №6154 “Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яка передбачає допуск до будівлі парламенту лише за наявності сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або з дійсним ПЛР-тестом.

Також депутати планують розглянути законопроєкти: №6121 “Про внесення змін до статті 9-2 закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання”;

№5873 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення”;

№5694 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана”;

№4542 “Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами” та інші законодавчі ініціативи.

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