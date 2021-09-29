Рада на днях розгляне питання посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів, - Радуцький
Верховна Рада розгляне проєкт закону про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів найближчими днями
Про це повідомив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає РБК-Україна.
"Цей законопроєкт буде прийнятий найближчими днями, оскільки це позачергова річ, тому що це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України", - наголосив він.
Радуцький зазначив, що посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів потрібно терміново і законопроєкт набере конституційну більшість.
За його словами, документ розглядатиметься в Раді вже наступного тижня.
"Я все ж чекаю наступний парламентський тиждень і впевнений, що спікер не буде заперечувати, щоб цей законопроєкт був поставлений на порядок денний терміново", - сказав він.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів затвердить проєкт закону про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів.
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