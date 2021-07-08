Рада наступного тижня проведе два позачергові засідання, - Кравчук

Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“На наступний тиждень ми плануємо два позачергових засідання — у вівторок (13 липня) і четвер (15 липня). Будуть законопроєкти екологічного спрямування, цілий пакет, у тому числі, які спрямовані проти промислового забруднення. І пакет законопроєктів цифрового комітету - зокрема, Дія.City, який стосується податків”, - наголосила вона.

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