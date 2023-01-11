Рада незабаром позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія
Верховна Рада України позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій на найближчому засіданні
Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у телеграмі.
"На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Це відбудеться у конституційний спосіб", - зауважив він.
За словами Арахамії, депутати не матимуть шансів на оскарження рішення в судах.
"Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно з законом і Конституцією України", - додав нардеп.
Речниця "Слуги Народу" зауважила, що мандатів лишаться депутати забороненої ОПЗЖ.
- 10 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна громадянства України. Це він зробив на підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України.
- Нардепи Медведчук, Козак і Кузьмін є членами фракції ОПЗЖ, Деркач є позафракційним нардепом. Кузьмін і Деркач оголошені в розшук за підозрою в держзраді, Козак виїхав із України до початку повномасштабної війни, кума Путіна Медведчука передали Росії в обмін на українських полонених.
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