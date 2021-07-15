Рада підтримала податкові пільги на імпорт електромобілів

Рішення підтримали 315 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт до 1 січня 2031 року звільняє від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції із ввезення в Україну товарів підприємствами, які володіють, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва електромобілів.



Крім того, до 31 грудня 2033 року передбачається звільнення від податку на прибуток підприємств елктротехнічної промисловості, які реалізують електродвигуни для виробництва електротранспорту за виключенням тролейбусів, літій-іонні акумулятори, зарядні пристрої, а також підприємства автопрому, які продають електрокари власного виробництва.



Документ також пропонує продовжити до 1 січня 2026 року звільнення від сплати НДС операцій із ввезення чи поставок легкових автомобілів. Наразі така пільга передбачена до кінця 2022 року.



Покупці електромобілів до 31 грудня 2030 року також будуть звільнені від сплати внеску на обов'язкове пенсійне страхування, а також отримають податкову знижку з оплати податку на доходи фізосіб. Ці норми планується ввести з 1 січня 2026 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb