Рада попередньо підтримала онлайн-прописку українців
Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про онлайн-прописку українців
Про це передає Еспресо.TV.
Народні депутати підтримали за основу проєкт закону №5463 законопроєкт про онлайн-прописку українців.
За проголосував 251 нардеп.
Документом вводиться декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.
Законопроєкт передбачає, що місце проживання декларується у:
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житлі, яке знаходиться у приватній власності;
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житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарному соціально-медичній установі і т.п.).
А місце проживання можна зареєструвати в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.
У законопроєкті прописаний перелік усіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.
Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.
У Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що ухвалений проєкт закону остаточно скасує "штамп про прописку" та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.
"Замість ходіння по декількох установах та місяця очікування - 10 хвилин на заповнення заяви та доба на її опрацювання. Також реєстрація не буде впливати на життєві ситуації на кшталт оформлення пенсії чи отримання медичної допомоги", - повідомили у міністерстві.
Тож, на порталі "Дія" громадянин може обрати пункт "Реєстрація місця проживання" та заповнити заяву.
"Власник житла, де ви мешкаєте, підтвердить запит та дозволить зареєструватися у житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться у реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби", - повідомили в міністерстві.
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