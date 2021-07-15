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Рада попередньо підтримала онлайн-прописку українців

15 липня, 2021 четвер
17:17
Суспільство комп’ютер

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про онлайн-прописку українців

Про це передає Еспресо.TV.

Народні депутати підтримали за основу проєкт закону №5463 законопроєкт про онлайн-прописку українців.

За проголосував 251 нардеп.

Документом вводиться декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

Законопроєкт передбачає, що місце проживання декларується у:

  • житлі, яке знаходиться у приватній власності;

  • житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарному соціально-медичній установі і т.п.).

А місце проживання можна зареєструвати в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.

У законопроєкті прописаний перелік усіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслили, що ухвалений проєкт закону остаточно скасує "штамп про прописку" та паперову довідку про місце проживання до ID-картки.

"Замість ходіння по декількох установах та місяця очікування - 10 хвилин на заповнення заяви та доба на її опрацювання. Також реєстрація не буде впливати на життєві ситуації на кшталт оформлення пенсії чи отримання медичної допомоги", - повідомили у міністерстві.

Тож, на порталі "Дія" громадянин може обрати пункт "Реєстрація місця проживання" та заповнити заяву.

"Власник житла, де ви мешкаєте, підтвердить запит та дозволить зареєструватися у житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться у реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично. Послуга буде надана протягом однієї доби", - повідомили в міністерстві.

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