Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця новим омбудсменом
На засіданні Верховної Ради обрали нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Новим омбудсменом став нардеп Дмитро Лубінець
Про це інформує РБК-Україна.
Кандидатуру Лубінця запропонував глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Заначається, що за призначення нардепа омбудсменом проголосували 123 депутати. 30 були проти, а 8 - утримались.
Довідка: Дмитра Лубінця у 2019 році обрали до Верховної ради України 9 скликання як безпартійного самовисуванця за 60 округом (Донецька область). Лубінець - член депутатської групи "За майбутнє". Раніше він також був депутатом Ради попереднього скликання - від "Блоку Петра Порошенка".
Пізніше Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
- Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена.
- Людмила Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".
- Пізніше 21 червня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого парламенту з прав людини
- А 27 червня парламентський комітет з прав людини одноголосно рекомендував кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
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