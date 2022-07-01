Про це інформує РБК-Україна.

Кандидатуру Лубінця запропонував глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заначається, що за призначення нардепа омбудсменом проголосували 123 депутати. 30 були проти, а 8 - утримались.

Довідка: Дмитра Лубінця у 2019 році обрали до Верховної ради України 9 скликання як безпартійного самовисуванця за 60 округом (Донецька область). Лубінець - член депутатської групи "За майбутнє". Раніше він також був депутатом Ради попереднього скликання - від "Блоку Петра Порошенка".

Пізніше Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена.

Людмила Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".

Пізніше 21 червня голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого парламенту з прав людини

А 27 червня парламентський комітет з прав людини одноголосно рекомендував кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

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