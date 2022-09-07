Про це розповів нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.

За проголосували 282 депутати:

"Слуга Народу" - 198 нардепів;

"Європейська Солідарність" - 2;

"Батьківщина" - 1;

"Платформа за життя та мир" - 17;

"За майбутнє" - 9;

"Голос" - 13;

"Довіра" - 16;

"Відновлення України" - 14;

Позафракційні - 12.

Проти не голосував жоден народний депутат.

Нардеп Олексій Гончаренко в телеграмі написав, що Рустем Умеров уже склав повноваження народного депутата. Як кандидата на цю посаду його представила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

"Після 24 лютого Умеров приймав участь в дуже чутливих питаннях: перемовини з Росією, перемовини щодо "зернового коридору", очолював парламентську комісію з контролю за наданою Україні зброєю тощо", - додав Олексій Гончаренко.

26 липня тимчасова очільниця Фонду держмайна Ольга Батова подала у відставку.

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