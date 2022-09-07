Рада призначила нового голову Фонду держмайна, - нардеп Железняк
Новим головою Фонду держмайна став нардеп від "Голосу" Рустем Умеров
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.
За проголосували 282 депутати:
- "Слуга Народу" - 198 нардепів;
- "Європейська Солідарність" - 2;
- "Батьківщина" - 1;
- "Платформа за життя та мир" - 17;
- "За майбутнє" - 9;
- "Голос" - 13;
- "Довіра" - 16;
- "Відновлення України" - 14;
- Позафракційні - 12.
Проти не голосував жоден народний депутат.
Нардеп Олексій Гончаренко в телеграмі написав, що Рустем Умеров уже склав повноваження народного депутата. Як кандидата на цю посаду його представила речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук.
"Після 24 лютого Умеров приймав участь в дуже чутливих питаннях: перемовини з Росією, перемовини щодо "зернового коридору", очолював парламентську комісію з контролю за наданою Україні зброєю тощо", - додав Олексій Гончаренко.
- 26 липня тимчасова очільниця Фонду держмайна Ольга Батова подала у відставку.
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