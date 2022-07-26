Тимчасова очільниця Фонду держмайна подала у відставку
В.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова написала заяву на звільнення
Про це повідомила Ольга Батова у Facebook-сторіз
Виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку. Про це вона написала у Facebook, опублікувавши фотографію заяви, датованої 26 липня.
Передбачаючи зливу запитань, вона також додала : "Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ, і хай допоможе нам Бог"
Ольга Батова очолила Фонд державного майна у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. Від грудня 2021-го року обіймала посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця. До Фонду державного майна її призначили для керування напрямком корпоративного управління.
- ДБР завершило досудове розслідування щодо ексзаступника голови Фонду держмайна й посадовця Національного космічного агентства, які привласнили нерухомість у Києві на 80 млн грн.
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