Тимчасова очільниця Фонду держмайна подала у відставку

Про це повідомила Ольга Батова у Facebook-сторіз

Виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку. Про це вона написала у Facebook, опублікувавши фотографію заяви, датованої 26 липня.

Передбачаючи зливу запитань, вона також додала : "Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ, і хай допоможе нам Бог"

Ольга Батова очолила Фонд державного майна у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. Від грудня 2021-го року обіймала посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця. До Фонду державного майна її призначили для керування напрямком корпоративного управління.

ДБР завершило досудове розслідування щодо ексзаступника голови Фонду держмайна й посадовця Національного космічного агентства, які привласнили нерухомість у Києві на 80 млн грн.

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