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Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС

17 лютого, 2022 четвер
11:48
Суспільство літак

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом

Відповідне рішення підтримали 311 нардепів, повідомляє Еспресо.TV.

Ратифікація угоди ВР дозволяє завершити процес виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних, щоб угода набрала чинності.

Угода про "відкрите небо" має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, і як наслідок має зменшити ціни на квитки.

Заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко під час представлення законопроєкту зазначила, що угода забезпечить створення спільного авіапростору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіабезпеки польотів.

Йдеться про відповідність організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, захисту довкілля, забезпечення прав споживачів та роботи систем комп’ютерного бронювання.

Вона додала, що реалізація угоди відбувається у два етапи. Це передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів Європейського Союзу.

  • Нагадаємо, 29 серпня 2021 року Рада ЄС дала згоду на підписання з Україною, Вірменією і Тунісом угод про спільний авіаційний простір.
  • 12 жовтня 2021 Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір.

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