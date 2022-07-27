Про це інформує народний депутат України Олексій Гончаренко.

Зазначається, що за законопроєкт проголосували 304 депутати.

"Це важливий законопроєкт, який допомомагає вирішити проблему забезпечення належного зберігання сільгосппродукції", - прокоментував Гончаренко.

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