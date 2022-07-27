Рада скасувала ввізні мита на товари, які використовують для зберігання зерна й олійних культур
Рада звільнила від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для забезпечення зберігання та завантаження й розвантаження зерна та олійних культур
Про це інформує народний депутат України Олексій Гончаренко.
Зазначається, що за законопроєкт проголосували 304 депутати.
"Це важливий законопроєкт, який допомомагає вирішити проблему забезпечення належного зберігання сільгосппродукції", - прокоментував Гончаренко.
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