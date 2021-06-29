Рада схвалила законопроєкт про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект №3743 про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю.

За документ проголосували 257 нардепів.

Відтак, документ передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, що перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення при внесенні відомостей у товаро-транспортну накладну або інші визначені законодавством документи на вантаж будуть карати адмінстягненням у розмірі трьох тисяч таких мінімумів (51 тис. грн).

Також порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автівок тягне за собою штраф у розмірі:

500 НМДГ (8500 грн, у чинному законі така ж сума) - у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тис. грн) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тис. грн) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тис. грн) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Так, підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Адмінвідповідальність за такі порушення, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в авторежимі (за допомогою комплексу технічних засобів автовизначення вагових, габаритних та інших параметрів транспортного засобу з функціями фотозйомки та/або відеозапису) несе відповідальна особа - фізособа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб.

А в разі якщо до Єдиного держреєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача авто, тоді відповідальність несе належний користувач транспортного засобу.

Якщо ж у Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юрособи, за якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка виконує повноваження керівника цієї юридичної особи.

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