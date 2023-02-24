Рада ухвалила перші зміни до Держбюджету-2023
Верховна Рада України ухвалила перші зміни до Держбюджету, зокрема щодо фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення
Про це повідомила нардепка від "Слуги Народу" Роксолана Підласа.
Законопроєкт №8399 ухвалили в другому читанні і в цілому. До другого читання додали кілька важливих змін, зокрема передбачили можливість компенсації для власників морських суден і суден, які ходять у внутрішніх водах, у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій у цьому році – до 20 млрд грн.
Ухвалений закон дасть можливість мінімізувати ризики припинення аграрного експорту, у разі якщо Росія почне саботувати домовленості "зернового коридору", пояснила Підласа.
"Додали ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації – продаж активів російських олігархів по закону "Про санкції", - написала вона.
Також закон передбачає нові напрями використання Фонду ліквідації: будівництво житла для тих, хто втратив житло, і компенсації за знищене житло, а також можливість відновлення об’єктів військової інфраструктури.
- Україна має намір найближчим часом попросити Туреччину та ООН розпочати переговори щодо продовження "зернової угоди".
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