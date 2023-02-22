Україна попросить Туреччину та ООН розпочати переговори щодо продовження "зернової угоди"
Цього тижня Україна звернеться до Туреччини та ООН із проханням розпочати переговори щодо продовження "зернової угоди" щонайменше на рік
Про це повідомив Reuters заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.
Також Україна запропонує долучити до "зернової ініціативи" порти Миколаєва.
Угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, закінчиться 18 березня, якщо не буде погоджено подовження.
Україна хоче подовжити угоду не на 120 днів, а хоча би на рік, бо "український і світовий аграрний ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги (експорту) в довгостроковій перспективі".
- Раніше Україна закликала Туреччину й ООН посприяти розблокуванню "зернового коридору". Через затягування Росією інспекцій суден, які мають вивозити українське збіжжя в межах "зернової угоди", за останні 3 місяці світ недоотримав 10 млн тонн продовольства, зазначили в МЗС України.
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