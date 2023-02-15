Україна закликала Туреччину й ООН посприяти розблокуванню "зернового коридору"

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС України.

"Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства, і ця негативна тенденція набирає обертів. У зв'язку із затягуванням інспекцій з боку Росії в Босфорі нині утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. Продовольча безпека країн, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції, опинилася під загрозою. Насамперед, через дії Росії продовольство недоотримують країни Глобального Півдня, зокрема Африки та Азії", - зазначили у відомстві.

У МЗС наголосили, що, блокуючи роботу "зернового коридору", Росія водночас має можливість безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. Об'єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні в 2022 році перевищив показники 2021 року, зазначили у відомстві. При цьому інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються.

"Це, зокрема, робить можливим використання Росією торговельних суден для отримання вантажів військового призначення задля продовження війни проти України", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

З огляду на це Україна закликала "ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у роботі "зернового коридору" Чорним морем".