Рада створила ТСК для розслідування смерті нардепа Полякова

За відповідне рішення проголосували 322 депутати, передає Еспресо.TV.



ТСК має на меті перевірити хід розслідування смерті нардепа Полякова та ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.



У пояснювальній записці до постанови йдеться, що термін діяльності Тимчасової слідчої комісії становить один рік.



Через шість місяців з дня утворення ТСК має подати на розгляд ВР звіт про виконану роботу.

Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова виявили метадон і димедрол.

9 листопада нардепка від партії “За майбутнє” Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови №6300 про створення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування вбивства народного депутата Полякова.