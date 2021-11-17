Рада ухвалила закон про соціальний захист медичних працівників, які постраждали від COVID-19
Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону №6192 “Про врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників”
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Рішення підтримали 320 народних депутатів.
Згідно з текстом закону, якщо медичий працівник отримав групу інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19 протягом одного року з дня захворювання через роботу в умовах підвищеного ризику зараження на коронавірус, він отримає страхові виплати у розмірі не менше 300 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Закон набув поширення на медиків, що працюють у закладах усіх форм власності.
Голова комітету ВР з питань здоров'я нації написав у Telegram, що у травні 2020 року Верховна Рада запровадила виплати для медпрацівників державних та комунальних лікарень (або їхніх родин) у випадку настання інвалідності або смерті через COVID-19.
"За останній рік до Комітету звертались десятки лікарів та членів їхніх родин самозайнятих медиків та медичних працівників приватних закладів. Вони також перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, працюють за договорами з НСЗУ, сплачують податки. На мою думку, медики закладів усіх форм власності мають право на компенсацію від держави у випадку ускладнень після COVID-19", - додав Радуцький.
Закон набуває чинності з наступного дня після публікування.
- Нагадаємо, 16 червня в Україні набув чинності закон про спрощення виплати компенсації для медиків, які отримали інвалідність внаслідок COVID-19 і працюють у державних та комунальних лікарнях.
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