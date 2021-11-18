Рада прийняла за основу соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки
Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону № 5723 "Про загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки
За відповідне рішення проголосували 328 депутатів, передає Еспресо.TV.
Проєктом закону пропонується врегулювати на законодавчому рівні питання затвердження нової загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки на заміну програми на 2011-2020, дія якої закінчилася.
У пояснювальній записці йдеться, що очисні споруди, які існують зараз, не дозволяють забезпечити очищення стічних вод відповідно до вимог законодавства, що призводить до скидання забруднених стічних вод у водні об’єкти.
Згідно із запискою, нормативно-правова база, відповідно до якої здійснюють свою діяльність підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, значною мірою застаріла, містить низку протиріч та не відповідає європейським нормам.
Виконання заходів програми дозволить забезпечити реконструкцію систем централізованого водопостачання і водовідведення населених пунктів України та забезпечити населення питною водою в достатній кількості.
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