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Головна Суспільство Врегулювання конфліктів поза судом: Рада ухвалила закон про медіацію

Врегулювання конфліктів поза судом: Рада ухвалила закон про медіацію

16 листопада, 2021 вiвторок
13:34
Суспільство Верховна Рада

У вівторок, 16 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №3504 (про медіацію), що передбачає можливість добровільного врегулювання конфлікту поза судом за допомогою спеціального посередника (медіатора)

За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів, передає Еспресо TV.

Закон закріплює можливості проведення процедури медіації - добровільного позасудового врегулювання спору шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора. 

Згідно з законом, медіатор - незалежна, нейтральна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію і не має повноважень щодо ухвалення рішень по суті спору. 

Крім цього, закон визначає правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Її можна застосовувати у будь-яких спорах, які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації до та під час звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу.

Медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін за умови незалежності та неупередженості медіатора.

  • Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законодавчий акт про медіацію 15 липня 2020 року.
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