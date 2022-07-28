Рада ухвалила закон про надання особливих гарантій полякам в Україні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За ухвалення закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" (реєстраційний номер 7550) проголосувало 283 депутати.

Відповідно до закону, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України. Мова йде про право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, про держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

11 липня Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні.

Комітет Верховної Ради України на засіданні 18 липня 2022 року розглянув питання щодо доцільності включення до порядку денного законопроєкту про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb