Рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки

Рішення підтримали 269 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.



Бюджетна декларація на 2022-2024 роки також враховує цілі та пріоритети, визначені програмою президента України, програмою діяльності Кабміну, прогнозними та програмними документами економічного та соціального розвитку, зокрема, Національною економічною стратегією до 2030 року.



Так, у середньостроковому періоді зусилля будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подоланя негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв'язку із COVID-19.



Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є посилення обороноздатності і безпеки держави, розвиток агропромислового комплексу, формування чистого та безпечного довкілля, розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, посилення енергонезалежності, створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення, забезпечення якісної, сучасної, доступної та інклюзивної освіти, забезпечення якісного рівня медицини, а також підвищення прозорості в управлінні державними фінансами.

Нагадаємо, Кабмін 1 червня схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.