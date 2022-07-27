Рада заборонила під час воєнного стану стягувати прострочену кредитну заборгованість з військовослужбовців та членів їх сімей
Нардепи проголосували за законопроєкт №7414, який забороняє колекторам приходити до учасників ЗСУ, ТРО, а також внутрішньо переміщених осіб
Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі.
Верховна Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким банкам, небанківським установам та колекторам тимчасово забороняється стягувати з військових та їхніх сімей прострочені борги.
За цим проєктом Закону йдеться про військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Держслужби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов’язок за межами України.
Також на уникнення примусового стягнення простроченої кредитної заборгованості можуть розраховувати військові особи з інвалідністю та члени сімей загиблих або зниклих безвісти захисників.
"Зміни стосуються військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби; членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; осіб, які перебувають у полоні; осіб, з якими втрачено зв'язок; осіб, зниклих безвісти", - пише Железняк.
Як повідомляє нардеп, за законопроєкт проголосувало 302 народні депутати. Закон діє на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування.
- Раніше повідомлялося, що Нацбанк з метою підтримки захисників і захисниць України надіслав листа парламентському комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією змін до Закону України "Про споживче кредитування".
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