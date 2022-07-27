Рада заборонила примусове стягнення боргів за комунальні послуги під час дії воєнного стану

Про це у телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон № 7531 ухвалено в цілому – за проголосували 312 народних депутатів.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

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