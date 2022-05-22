Рада заборонила російську нацистську символіку та визнала РФ державою-терористом
Верховна Рада підтримала заборону символіки російських окупантів та визнала Росію державою-терористом
Про це йдеться на сайті парламенту.
Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста, а також символіки військового вторгнення російських окупантів.
За відповідний законопроект 7214 проголосували 312 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів. Не голосували 62 парламентаря, при цьому ніхто не висловився проти і не утримався.
- Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.
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