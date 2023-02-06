Рада закликала ПА ОБСЄ виключити російських і білоруських делегатів і визнати РФ державою-терористом
Верховна Рада України на засіданні 6 лютого ухвалила звернення до ПА ОБСЄ з проханням припинити повноваження російських і білоруських делегатів
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За відповідний проєкт постанови віддали свої голоси 322 нардепи.
Австрія видала візи представникам Росії для участі у засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ. Натомість Верховна Рада України закликала призупинити повноваження представників парламентів держав-учасниць, які порушують принципи ОБСЄ та вчиняють акт збройної агресії, у статутних органах Асамблеї. Також нардепи просять застосувати візові обмеження до членів парламентів РФ та Білорусі, які перебувають під санкціями ЄС та інших держав-учасниць ОБСЄ.
Крім того, Рада закликала "схвалити законодавчі норми щодо конфіскації заморожених фінансових та інших активів РФ та її громадян для подальшої їх передачі Україні як компенсації за завдану агресією шкоду, долучитися до ініціативи створення Спеціального міжнародного трибуналу, визнати РФ державою-терористом та посилити санкційний тиск на неї, суттєво збільшити економічну, фінансову та безпекову допомогу Україні тощо".
- У листопаді минулого року російській делегації відмовили у візах для участі в сесії ПА ОБСЄ у столиці Польщі Варшаві.
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