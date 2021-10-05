Рада закрила засідання через відсутність порядку денного: погоджувальну раду міг скликати лише Разумков

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко в Telegram.

"Верховна Рада розійшлася, бо… немає порядку денного. Погоджувальна рада не затвердила порядок денний вчора, голова ВР відсторонений, при цьому зібрати Погоджувальну раду може тільки Разумков. Йому це, зрозуміло, тепер абсолютно не потрібно. Клінч", - зазначив він.



4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb