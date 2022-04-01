Рада запровадила виплати російським військовослужбовцям за передану Україні ворожу бойову техніку: за літак - $1млн, за вертоліт - $500 тис.

Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа, замголови комітету з питань економічного розвитку.



"Що ухвалили... Законопроєкт 7229 - встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Літак та корабель - $1 млн, танк – $100 тис., бронетранспортер – $50 тис. та інші цікаві позиції", – написала вона.

Законопроект встановлює винагороду військовослужбовцям РФ за добровільно передану бойову техніку країни-агресора.



Згідно з текстом законопроєкту на сайті парламенту, за реактивну систему залпового вогню передбачається винагорода в $25-35 тис., наземну самохідну артилерію - $100 тис., корабель 1-2 рангу - $1 млн, 3-4 рангу - $0,5 млн, військовий автомобіль - $10 тис.



Ухвалений закон також дозволяє на прохання російського військового забезпечити право зберігати в таємниці факт передачі ним техніки, отримання нових документів та створити умови для виїзду в третю, безпечну країну.



Нагадаємо, російський танкіст, екіпаж якого втік, здався українським військовим разом із танком. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни і можливість податись на громадянство.