Рада збереться на позачергове засідання 20 липня, - Железняк
Верховна Рада у вівторок, 20 липня, проведе позачергове засідання для розгляду проєктів постанов
Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Завтра (20 липня - ред.) о 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підписання (постанов - ред.) №3711-д (ВККС), №3822 (Реформа "Укроборонпрому"), №5068 (ВРП), №5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах). Загалом 10 проєктів постанов", - написав Железняк.
- Раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що Верховна Рада України може провести позачергове засідання у вівторок, 20 липня.
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