Рада збереться на позачергове засідання 20 липня, - Железняк

Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Завтра (20 липня - ред.) о 14:00 буде позачергове засідання. Кворум не потрібен, провалять постанови, які блокують підписання (постанов - ред.) №3711-д (ВККС), №3822 (Реформа "Укроборонпрому"), №5068 (ВРП), №5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах). Загалом 10 проєктів постанов", - написав Железняк.

Раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що Верховна Рада України може провести позачергове засідання у вівторок, 20 липня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb