Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану
Верховна Рада ухвалила закон про зняття обмежень по сумі гарантування вкладів фізичних осіб на час військвового стану, а після його завершення підвищить цей ліміт з 200 тис. грн до 600 тис. грн
Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Телеграм.
За його словами парламент на засіданні в п'ятницю прийняв законопроєкт № 5542-1, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.
Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 тис. грн замість нинішніх 200 тис. грн.
Також Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення деяких подактів на 50% для тих міжнародних компаній, які відмовилися покинути ринок країни-агресора.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, депозити українців за час війни зросли на 16%.
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