Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Телеграм.



За його словами парламент на засіданні в п'ятницю прийняв законопроєкт № 5542-1, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.



Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 тис. грн замість нинішніх 200 тис. грн.



Також Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення деяких подактів на 50% для тих міжнародних компаній, які відмовилися покинути ринок країни-агресора.



Нагадаємо, за даними Нацбанку, депозити українців за час війни зросли на 16%.