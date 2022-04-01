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Головна Економіка Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану

Рада зняла обмеження по сумі гарантування депозитів на час військового стану

1 квітня, 2022 п'ятниця
16:46
Економіка 200 грн гривня

Верховна Рада ухвалила закон про зняття обмежень по сумі гарантування вкладів фізичних осіб на час військвового стану, а після його завершення підвищить цей ліміт з 200 тис. грн до 600 тис. грн

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Телеграм.

За його словами парламент на засіданні в п'ятницю прийняв законопроєкт № 5542-1, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.

 Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 тис. грн замість нинішніх 200 тис. грн.

Також Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про збільшення деяких подактів на 50% для тих міжнародних компаній, які відмовилися покинути ринок країни-агресора.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, депозити українців за час війни зросли на 16%.


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законопроект
війна з Росією
депозит
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