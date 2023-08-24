Рада зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД
Верховна Рада України на засіданні 24 серпня зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД, зокрема про реадмісію (повернення громадян)
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Так, було зупинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та Росією про реадмісію.
Реадмісія – це зобов'язання держав відносно одна одної, закріплені в міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з держав, які є сторонами таких договорів, або осіб, які прибули законно, але втратили підстави для легального перебування.
Також нардепи проголосували за вихід з угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.
Окрім того, Рада підтримала припинення дії угоди між Україною та РФ про співробітництво в галузі запобігання розповсюдженню хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).
- У липні Україна вийшла з угоди про соцзахист і охорону здоров’я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, укладеної в межах СНД.
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