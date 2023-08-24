Рада зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, було зупинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та Росією про реадмісію.

Реадмісія – це зобов'язання держав відносно одна одної, закріплені в міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з держав, які є сторонами таких договорів, або осіб, які прибули законно, але втратили підстави для легального перебування.

Також нардепи проголосували за вихід з угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.

Окрім того, Рада підтримала припинення дії угоди між Україною та РФ про співробітництво в галузі запобігання розповсюдженню хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).