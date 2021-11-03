Рада звільнила Любченка з посади першого віцепрем'єра - міністра економіки
Верховна Рада звільнила Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки
Звільнення підтримали 320 народних депутатів, передає Еспресо.TV.
Зазначимо, Любченко був призначений віцепрем'єром-міністром економіки 20 травня 2020 року.
з 1999 по 2003 рік Любченко працював першим заступником податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 роки очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
У 2005 році працював заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.
У 2009 році повернувся до роботи у податкових органах і став заступником голови Державної податкової адміністрації в Україні, де працював до перемоги Віктора Януковича на президентських виборах у 2011 році.
Із грудня 2012 року по листопад 2014 року Любченко був на платній основі помічником народного депутата-самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка.
- Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку 2 листопада.
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