Рада звільнила Любченка з посади першого віцепрем'єра - міністра економіки

Звільнення підтримали 320 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Зазначимо, Любченко був призначений віцепрем'єром-міністром економіки 20 травня 2020 року.



з 1999 по 2003 рік Любченко працював першим заступником податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 роки очолював податкову адміністрацію Черкаської області.



У 2005 році працював заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.



У 2009 році повернувся до роботи у податкових органах і став заступником голови Державної податкової адміністрації в Україні, де працював до перемоги Віктора Януковича на президентських виборах у 2011 році.



Із грудня 2012 року по листопад 2014 року Любченко був на платній основі помічником народного депутата-самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка.

Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку 2 листопада.