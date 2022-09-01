Радбез ООН 22 вересня проведе засідання на тему "підтримання миру та безпеки в Україні"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну програму роботи Радбезу ООН.

У програмі зазначено, що чергове засідання Ради безпеки на тему "підтримання миру та безпеки в Україні" буде проведено у четвер, 22 вересня.

Більш детальної інформації про предмет обговорень поки немає.

Нагадаємо, попереднє засідання Радбезу ООН по Україні відбулося 24 серпня. Воно було присвячене півріччю російського повномасштабного вторгнення в нашу країну.

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