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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Радбез ООН розгляне проблему мови ворожнечі та пропаганди РФ, які призвели до війни в Україні

Радбез ООН розгляне проблему мови ворожнечі та пропаганди РФ, які призвели до війни в Україні

21 червня, 2022 вiвторок
04:08
війна з Росією радбез ООН

У вівторок, 21 червня, Рада Безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу ООН, зазначає "Укрінформ".

Пункт порядку денного засідання РБ, що відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, носить назву: "Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів".

Очікується, що члени Радбезу та представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв’язанні зіграли пропаганда та мова ворожнечі в Росії.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, яка головує в РБ у червні. Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Як повідомили у Постійному представництві України при ООН, заплановано виступ посла нашої держави при цій організації Сергія Кислиці.

  • Нагадаємо, Радбез ООН вперше висловився щодо повномасштабного вторгнення Росії 5 квітня, після оприлюднення фактів масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині.
  • З того часу це структура була піддана неодноразовій критиці як з боку українських так і світових політиків, які переконані, що право вето, яке має Росія, руйнує будь-який вплив РБ ООН

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Росія
Радбез ООН
пропаганада
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