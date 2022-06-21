Радбез ООН розгляне проблему мови ворожнечі та пропаганди РФ, які призвели до війни в Україні
У вівторок, 21 червня, Рада Безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України
Про це повідомили у секретаріаті Радбезу ООН, зазначає "Укрінформ".
Пункт порядку денного засідання РБ, що відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, носить назву: "Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів".
Очікується, що члени Радбезу та представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв’язанні зіграли пропаганда та мова ворожнечі в Росії.
Ініціювала розгляд цього питання Албанія, яка головує в РБ у червні. Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
Як повідомили у Постійному представництві України при ООН, заплановано виступ посла нашої держави при цій організації Сергія Кислиці.
- Нагадаємо, Радбез ООН вперше висловився щодо повномасштабного вторгнення Росії 5 квітня, після оприлюднення фактів масових убивств, вчинених російськими окупантами у Бучі на Київщині.
- З того часу це структура була піддана неодноразовій критиці як з боку українських так і світових політиків, які переконані, що право вето, яке має Росія, руйнує будь-який вплив РБ ООН
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