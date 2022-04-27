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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Вето не було призначене як карт-бланш для безкарності". У Раді безпеки ООН звинуватили Росію у зловживанні своїм правом. РФ говорить про руйнацію "архітектури ООН"

"Вето не було призначене як карт-бланш для безкарності". У Раді безпеки ООН звинуватили Росію у зловживанні своїм правом. РФ говорить про руйнацію "архітектури ООН"

27 квітня, 2022 середа
00:39
війна з Росією Засідання Генасамблеї ООН

Сполучені Штати у вівторок звинуватили Росію у багаторазовому використанні права вето в Раді Безпеки ООН, заявивши, що вони "надзвичайно стурбовані моделлю зловживання Росією своїм правом вето протягом останнього десятиліття"

Про це повідомляє CNN.

Річард Міллз-молодший, заступник посла США в ООН, назвав історію застосування вето Росією "довгим і ганебним списком".

"Вето не було призначене як карт-бланш для безкарності для Радбезу. Він не мав на меті забезпечити автоматичний захист від відповідальності назавжди, — сказав Міллс у вівторок. - Росія принизила роль і репутацію Ради Безпеки ООН… і заплямувала ООН в цілому". 

Американський дипломат навів список зловживань Росією правом вето у випадках розгляду:

  • Резолюції з метою притягнення до відповідальності в Сирії, включаючи резолюції, які продовжили б мандат спільного слідчого механізму щодо хімічної зброї.
  • Резолюція щодо передачі ситуації в Сирії до Міжнародного кримінального суду. 
  • Постанова, яка створила б кримінальний трибунал за фактом збиття рейсу MH 17 над Україною.
  • Резолюція, коли Росія намагалася незаконно анексувати Крим.
  • Резолюція Ради Безпеки, яка висловлює жаль з приводу її агресії проти України, ухвалює рішення про припинення застосування сили та ухвалює рішення про відведення всіх російських військ від міжнародно визнаних кордонів України.

Заступник посла Росії в ООН Геннадій Кузьмін своєю чергою заявив, що "категорично відкидає" підхід, який використовує нещодавно прийнята резолюція про вето.  

"Право вето для постійних членів Ради Безпеки є наріжним каменем архітектури Організації Об’єднаних Націй. Без цього Рада Безпеки стала б органом, що штампує, штампує сумнівні рішення, які нав’язує номінальна більшість, - сказав Кузьмін. - Рішення, яке було прийнято сьогодні, хоча воно має дуже гарну упаковку, без сумніву, є спробою створити інструмент тиску на постійних членів Ради Безпеки. І це підхід, який ми категорично відкидаємо". 

Радник Постійного представництва України при ООН Сергій Дворник заявив у вівторок, що члени Ради Безпеки мають надзвичайні повноваження і що Росія зловживала цією владою. 

"Нагадаю, що майже кожен проєкт резолюції в Раді Безпеки щодо російської агресії проти України був заблокований. Це сталося через зловживання правом вето з боку країни, яка займає радянське місце в Раді Безпеки, Російської Федерації, – сказав Дворник. - Кожне вето щодо злочинів проти людства, військових злочинів та геноциду є проявом крайнього ігнорування тих, хто був убитий і поранений, а також тих, кого могли вбити, зокрема вбиті, тому що Росія розглядає їхнє вето як зелене світло для таких злочинів".
 

  • Генасамблея ООН зобов’язала постійних членів Радбезу обґрунтовувати застосування вето.
  • Ексочільник МЗС України Павло Клімкін вважає, що треба організувати повстання проти цієї Ради безпеки ООН: необхідне перезавантаження, адже замінити Росію не можна.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що світова система безпеки закінчилася під мовчазну згоду ООН.
  • Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори. Росія відмовилася від цього перемир'я. Постпред України в ООН Кислиця нагадав, що РФ не є членом - засновником ООН.
  • Раніше Кислиця заявив, що нездатність Ради безпеки ООН впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що РФ продовжує вдавати, ніби є повноправним та легітимним постійним членом.

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вето
Рада безпеки ООН
зловживання
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