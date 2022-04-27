Про це повідомляє CNN.



Річард Міллз-молодший, заступник посла США в ООН, назвав історію застосування вето Росією "довгим і ганебним списком".



"Вето не було призначене як карт-бланш для безкарності для Радбезу. Він не мав на меті забезпечити автоматичний захист від відповідальності назавжди, — сказав Міллс у вівторок. - Росія принизила роль і репутацію Ради Безпеки ООН… і заплямувала ООН в цілому".



Американський дипломат навів список зловживань Росією правом вето у випадках розгляду:

Резолюції з метою притягнення до відповідальності в Сирії, включаючи резолюції, які продовжили б мандат спільного слідчого механізму щодо хімічної зброї.

Резолюція щодо передачі ситуації в Сирії до Міжнародного кримінального суду.

Постанова, яка створила б кримінальний трибунал за фактом збиття рейсу MH 17 над Україною.

Резолюція, коли Росія намагалася незаконно анексувати Крим.

Резолюція Ради Безпеки, яка висловлює жаль з приводу її агресії проти України, ухвалює рішення про припинення застосування сили та ухвалює рішення про відведення всіх російських військ від міжнародно визнаних кордонів України.

Заступник посла Росії в ООН Геннадій Кузьмін своєю чергою заявив, що "категорично відкидає" підхід, який використовує нещодавно прийнята резолюція про вето.

"Право вето для постійних членів Ради Безпеки є наріжним каменем архітектури Організації Об’єднаних Націй. Без цього Рада Безпеки стала б органом, що штампує, штампує сумнівні рішення, які нав’язує номінальна більшість, - сказав Кузьмін. - Рішення, яке було прийнято сьогодні, хоча воно має дуже гарну упаковку, без сумніву, є спробою створити інструмент тиску на постійних членів Ради Безпеки. І це підхід, який ми категорично відкидаємо".



Радник Постійного представництва України при ООН Сергій Дворник заявив у вівторок, що члени Ради Безпеки мають надзвичайні повноваження і що Росія зловживала цією владою.

"Нагадаю, що майже кожен проєкт резолюції в Раді Безпеки щодо російської агресії проти України був заблокований. Це сталося через зловживання правом вето з боку країни, яка займає радянське місце в Раді Безпеки, Російської Федерації, – сказав Дворник. - Кожне вето щодо злочинів проти людства, військових злочинів та геноциду є проявом крайнього ігнорування тих, хто був убитий і поранений, а також тих, кого могли вбити, зокрема вбиті, тому що Росія розглядає їхнє вето як зелене світло для таких злочинів".



Генасамблея ООН зобов’язала постійних членів Радбезу обґрунтовувати застосування вето.

Ексочільник МЗС України Павло Клімкін вважає, що треба організувати повстання проти цієї Ради безпеки ООН: необхідне перезавантаження, адже замінити Росію не можна.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що світова система безпеки закінчилася під мовчазну згоду ООН.

Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори. Росія відмовилася від цього перемир'я. Постпред України в ООН Кислиця нагадав, що РФ не є членом - засновником ООН.

Раніше Кислиця заявив, що нездатність Ради безпеки ООН впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що РФ продовжує вдавати, ніби є повноправним та легітимним постійним членом.

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