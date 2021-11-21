Радбез РФ лякає українськими "провокаціями" у напрямку окупованого Криму
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Гребенкін заявляє про нібито збільшену ймовірність "провокацій" з боку України поблизу анексованого Росією Криму
Йго слова наводить КримРеалії, передає Еспресо.TV.
"Останнім часом зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку", - зазначив він в інтерв'ю "Російській газеті".
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Крім того, за словами Гребенкіна, РФ має посилити охорону "об'єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях", - наголосив він.
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