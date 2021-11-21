Пєсков звинуватив Україну в підготовці "силового вирішення своєї проблеми" на Донбасі

За його словами, це не Москва готує нові удари по Україні, а навпаки Київ збирається відновити активні бойові дії на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю Павлу Зарубіну для телепрограми "Москва. Кремль. Путін" пропагандистського каналу "Росія 1", що вийшло сьогодні, 21 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.



"Провокації", як висловився Пєсков, нібито спільно готуються Україною та Сполученими Штатами Америки.



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"Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", - сказав прессекретар Володимира Путіна.



Він припустив, що Україна зараз намагається здійснити "чергову спробу силового вирішення своєї проблеми".



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Пєсков вважає, що українська влада хоче організувати це під прикриттям навчань НАТО.



"От чого досягає Україна. І це, звичайно, несамовите видовище. Тому що це спричинить найсерйозніші наслідки", - завершив погрозами Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, в ідеолога війни з Україною, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вийшла нова стаття з виправданням загарбницьких воєн Росії.