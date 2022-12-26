Про це інформує Міністерство економіки України.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи під керівництвом першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко ухвалили відповідне рішення.

"В рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії РФ проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1300 представників силових органів РФ. Зокрема, ФСБ, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії РФ, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні та проти України.

Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери РФ. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим Путіна використовує для пропаганди", - заявила Свириденко.

Обговорювали й питання спрямовані на посилення співпраці з партнерами України та збільшення санкційного тиску. Зокрема впровадження країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше нашою країною, унеможливлення отримання Росією та Білорусією товарів критичного імпорту та складників, які використовують для виробництва озброєння й військової техніки.

"Партнери оперативно здійснюють перевірку наданої Україною інформації щодо, наприклад, західних комплектуючих, виявлених у зброї, яку використовує держава-терорист, та вживають відповідні заходи", - додають у пресслужбі.

Повідомляється, що за чотири місяці роботи групи Радою національної безпеки та оборони ухвалено, а президентом України введено в дію рішення про запровадження санкцій проти 3134 фізичних та 1374 юридичних росіян. Також МРГ рекомендувала впровадити санкції ще проти понад 8 тис. фізичних та юридичних осіб.

Раніше, 1 грудня, стало відомо, що країни Євросоюзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в $60 за барель. 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Євросоюзу.

16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

США запровадили нові санкції проти ПВК Вагнера.

У четвер, 22 грудня, США оголосили про запровадження санкцій проти низки російських компаній. h

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