Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за продаж ліків дітям

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, проєкт закону № 5123-1 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Зокрема, ми пропонуємо встановити штраф для співробітників аптек та кур’єрів: при першому порушенні у розмірі від 6,8 тис. грн до 13,6 тис. грн, при повторному - 13,6 тис. грн до 23,8 тис. грн", - зазначив Радуцький.

Голова комітету зауважив, якщо заборону на продаж ліків дітям не будуть дотримуватися, може бути введена кримінальна відповідальність.

"Будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини", - додав Радуцький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони продажу лікарських засобів малолітнім особам.

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