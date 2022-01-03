Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ "Радикалізація антибілоруської позиції": режим Лукашенка засудив участь опозиції в марші на честь Бандери та закликав "припинити спроби героїзувати злочини"

"Радикалізація антибілоруської позиції": режим Лукашенка засудив участь опозиції в марші на честь Бандери та закликав "припинити спроби героїзувати злочини"

3 січня, 2022 понедiлок
16:30
Світ Смолоскипна хода до дня народження Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало МЗС ноту із засудженням участі білоруських опозиціонерів у смолоскипній ході до дня народження Степана Бандери

Про це у заяві посольства на Facebook.

"Посольством Білорусі в Україні направлено ​​ноту в МЗС України із засудженням масової участі активістів біглої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші за мовчазного потурання влади України", — говориться в заяві.

У посольстві заявили про рішучий протест "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України" та вимагають "припинити спроби героїзувати злочини проти людяності".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
.

Степан Бандера
режим Лукашенка
МЗС Білорусі
Читайте також:
Світлана Тихановська
1 січня, 2022 субота
У телефонній книжці Лукашенка лишився тільки один номер. Й телефонувати на нього дедалі дорожче, - Світлана Тихановська
Дмитро Усхопов
2 січня, 2022 неділя
2022 рік у Білорусі почався з вбивства міліціонерами 28-річного чоловіка
Новорічне привітання Путіна. 2022 рік
1 січня, 2022 субота
Путін звертався до росіян на Новий рік у чудернацькому "бронепальто"
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.16
    Купівля 27.16
    Продаж 27.47
  • EUR
    Купівля 30.56
    Продаж 31.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
3 січня
18:21
карантин
У Польщі не виключають можливого посилення карантину
17:55
З різницею в 15 хвилин: у США двійнята народились в різних роках
17:37
війна на Донбасі
В зоні ООС поранили українського військового
17:23
Міністерка закордонних справ Німеччини летить до США обговорювати Україну та Росію
17:02
Рінат Ахметов
Ахметов за 2021 рік став багатшим на понад 50%, - Bloomberg
16:51
Італія утримує українського режисера Лавренчука в СІЗО за запитом РФ
16:11
Китай ядерна зброя
"У такій війні не можна виграти": очільники РФ, Британії, США, Франції та КНР виступили проти конфліктів з застосуванням ядерної зброї
15:53
свічка
В Донецькій області знайшли мертвим військового, основна версія - самогубство
15:43
Матеуш Моравецький
РФ перевіряє, як далеко може зайти, - прем'єр Польщі
15:28
Президент Бразилії Болсонару потрапив до лікарні, - ЗМІ
15:13
нормандська четвірка
Радники лідерів "нормандського" формату запланували перемовини в різних конфігураціях, - речник уряду ФРН
15:01
Вода
Унаслідок аварії на водоканалі тимчасово припинена подача води в ОРДЛО
14:41
Роман Цимбалюк
"Не хочу ставати заручником Кремля", - журналіст Роман Цимбалюк заявив, що виїхав з РФ через загрозу його безпеці
14:18
вакцинація дітей
В Індії почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 15 до 18 років
13:44
Якщо РФ силоміць перекроюватиме карту Європи, на неї очікуватимуть санкції, - МЗС Фінляндії
13:38
Інтерв’ю
Раміс Юнус
Путін прагне нової Мюнхенської змови. З ЄС він цього досягнув, тепер хоче від США, – Раміс Юнус
13:26
ДПСУ
Їхав до Польщі з арсеналом патронів: ДПСУ затримала українця
13:08
ООС
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська
12:46
Наталка Діденко
В Україну 4 січня прийдуть тепла погода, поривчастий вітер і опади, - синоптик Наталка Діденко
12:20
Hubble зробив фотографію спіральної галактики в сузір'ї Риби
12:02
Конгрес США
Вторгнення РФ до України наблизить НАТО до кордонів Росії, - Конгрес США
11:50
Північний потік-2
МЗС РФ: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
11:34
У Туреччині через снігопади перекрили 267 доріг
11:19
У США планують відзначити 100-річний ювілей від першого виконання "Щедрика" у Нью-Йорку
10:56
Путін і Ердоган планують посилити співпрацю РФ і Туреччини
10:54
Ексклюзив
Валерій Чалий
Жодних ілюзій, – ні в нас, ні в Росії – вони не переможуть, – Валерій Чалий
10:36
Конгрес США
Вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції", - Конгрес США
10:24
В Амстердамі мітинг проти COVID-обмежень закінчився сутичками з правоохоронцями
10:13
Інтерв’ю
Володимир Вахітов
“Полікувати зуби - це теж інвестиція”. Економіст Вахітов про вміння заощаджувати та про імпульсивні покупки
10:04
Смертельна ДТП у Миколаєві: двоє людей загинули, ще одну госпіталізували
09:35
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах
09:23
Зеленський і Байден
США та її союзники дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України: Байден і Зеленський провели переговори
08:53
вакцинація
В Ізраїлі схвалили четверте щеплення від COVID-19 для медиків
08:31
Коронавірус в Україні
Протягом доби в Україні зафіксували 1804 нові випадки COVID-19, померло 114 людей
08:10
ООС ЗСУ
Доба в зоні ООС: окупанти не зривали "тиші" на Донбасі
2022, неділя
2 січня
23:34
До добровольчих загонів територіальних громад братимуть і тих, хто ніколи не служив у війську
23:00
За новим законом добровольчі загони зможуть формувати місцеві ради
22:44
Лукашенко носить окуляри, не витримує спеку, ледь ходить і має проблеми з судинами. Але показувати цього не можна, - відеоінжинер держЗМІ
22:00
У Рівному нетверезий молодик на Audi A6 збив на смерть військового. Й хотів прикритися посвідченням помічника депутата, - ЗМІ
21:41
Бустерна доза COVID-сертифікат не продовжує, - МОЗ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV