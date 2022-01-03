"Радикалізація антибілоруської позиції": режим Лукашенка засудив участь опозиції в марші на честь Бандери та закликав "припинити спроби героїзувати злочини"

Про це у заяві посольства на Facebook.

"Посольством Білорусі в Україні направлено ​​ноту в МЗС України із засудженням масової участі активістів біглої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші за мовчазного потурання влади України", — говориться в заяві.

У посольстві заявили про рішучий протест "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України" та вимагають "припинити спроби героїзувати злочини проти людяності".

1 січня у Києві відбулася смолоскипна хода, присвячена дню народження очільника ОУН Степана Бандери.