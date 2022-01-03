"Радикалізація антибілоруської позиції": режим Лукашенка засудив участь опозиції в марші на честь Бандери та закликав "припинити спроби героїзувати злочини"
Посольство Білорусі в Україні надіслало МЗС ноту із засудженням участі білоруських опозиціонерів у смолоскипній ході до дня народження Степана Бандери
Про це у заяві посольства на Facebook.
"Посольством Білорусі в Україні направлено ноту в МЗС України із засудженням масової участі активістів біглої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші за мовчазного потурання влади України", — говориться в заяві.
У посольстві заявили про рішучий протест "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України" та вимагають "припинити спроби героїзувати злочини проти людяності".
- 1 січня у Києві відбулася смолоскипна хода, присвячена дню народження очільника ОУН Степана Бандери.
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