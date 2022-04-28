Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.



Подоляк сказав, що судячи з виступів Путіна, РФ ще не позбулася цих ілюзій, які дають їй можливість продовжувати військові дії в Україні. "Якщо проаналізувати виступи пана Путіна..., то ми чуємо все ті ж ілюзії про Україну, ті міфи про якихось там нацистів..., про якусь війну на території України проти НАТО чи США за якісь там цінності...".



Тому у Києві терпляче очікують, що "Росія все ж таки повернеться до реальної оцінки того, що відбувається в Україні. Після цього перемовини двох лідерів відбудуться і ми отримаємо певний результат. Це буде залежати від позиції українського президента, коли він буде точно розуміти, що РФ вже готова сприйняти адекватну оцінку, яку він викладе і з точки зору документів, і з точки зору аргументів, і коли буде РФ більш адекватно сприймати світ, що її оточує", - сказав радник глави ОПУ.



Саме тому, на думку Михайла Подоляка, питання перемовин між Зеленським та Путіним - це "не питання сьогодні-завтра-післязавтра, це питання більш відстроченого часу. Це питання, коли буде Росія, перш за все, готова морально сприйняти об'єктивний світ таким, яким він є. Наш президент все ж таки у реальному світі живе, на відміну від російської політичної еліти, яка живе в ілюзіях".

В ефірі телемарафону Михайло Подоляк заявив, що втягування Придністров'я у війну означатиме його кінець, а також про те, що інтенсивність "демілітаризації" прикордонних районів РФ зростатиме.