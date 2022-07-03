Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", - написав Андрющенко.

Крім того, 2 липня, близько п'ятої години вечора загорівся рашистський склад із награбованим.

"На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували мінісеріал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. Рятувальники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам", - додав радник мера.

Міськрада підкреслила, що більше ніж 10 тисяч мирних жителів Маріуполя нині знаходяться у в'язницях "ДНР".

У Маріуполі виявили ще одну братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців.

27 червня радник мера міста Петро Андрющенко повідомив , що під час обстеження будівель у Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку виявили понад 100 тіл людей, які загинули внаслідок бомбардувань

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