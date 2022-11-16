Ракета, яка впала в Польщі, імовірно, була випущена українськими силами ППО для збиття російської, - AP
Ракету, яка вчора, 15 листопада, впала в Польщі, імовірно, випустили українські сили ППО для того, щоб збити російську ракету
Про це повідомляє AP з посиланням на слова трьох офіційних осіб США.
Вони зазначають, що про це свідчать попередні оцінки. За їхніми словами, українські сили ППО випустили свою ракету у відповідь на масований ракетний обстріл енергетичній інфраструктурі з боку Росії.
Високопосадовці говорили на правах анонімності. Наразі вони не мають повноважень обговорювати це питання публічно.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
- Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ, після чого викликало російського посла.
- Своєю чергою Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте наразі немає точної інформації про те, хто її запустив.
- 15 листопада президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета, яка впала в Польщі, була випущена Росією.
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