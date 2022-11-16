Ракета, яка впала в Польщі, імовірно, була випущена українськими силами ППО для збиття російської, - AP

Про це повідомляє AP з посиланням на слова трьох офіційних осіб США.

Вони зазначають, що про це свідчать попередні оцінки. За їхніми словами, українські сили ППО випустили свою ракету у відповідь на масований ракетний обстріл енергетичній інфраструктурі з боку Росії.

Високопосадовці говорили на правах анонімності. Наразі вони не мають повноважень обговорювати це питання публічно.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ, після чого викликало російського посла.

Своєю чергою Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте наразі немає точної інформації про те, хто її запустив.

15 листопада президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що ракета, яка впала в Польщі, була випущена Росією.