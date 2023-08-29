Ракети для ППО, артснаряди та Javelin: США виділяють пакет військової допомоги Україні на $250 млн

Про це йдеться у повідомленні Держдепу.

"Сьогодні ми оголошуємо наступний пакет військової допомоги для допомоги Україні… Він містить ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання та транспортування", - йдеться у повідомленні

Вартість допомоги складає $250 млн і вона буде надана за скороченою процедурою.

"Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - запевнили у Держдепі.