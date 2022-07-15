Ракети "Калібр" базуються на електроніці 70-х років, - головний редактор Defense Express Катков

Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо".



Військовий експерт прокоментував удар ракетами "Калібр", завданий агресорами по Вінниці 14 липня.



"Я впевнений, що при таких запусках використовуються комбіновані удари, при яких випускаються не по одній ракеті, а працюють одночасно. У 99 випадків ця військова зброя ділиться на два, тобто могло бути чотири ракети або шість. Те, що ми нарахували три ракети, означає, як мінімум, одна десь впала по дорозі. Малі ракетні кораблі проекту 21631 "Буян-М" можуть містити чотири ракети на борту. Тому мова йде про те, якщо запустили три ракети, то одна або не вилетіла через технологічний брак, або десь впала після запуску. Треба розуміти, що готовність цих ракет базується на технологічній базі ще 70-х років, тобто той рівень електроніки, який був у Радянському Союзі у 60х-70х роках, зараз на "калібрах", - пояснив головний редактор Defense Express.



Олег Катков зазначив, що не так важливо звідки запускали ракети чи з підводних човнів, де сотні військових злочинців, чи там, де півсотні злочинців, з малого ракетного корабля класу "Буян-М", у будь-якому випадку причетні до цього злочину мають бути покарані за терористичний акт.



"У Кремлі називають точність цих ракет у 2-3 метри, але на практиці параметри завищені у рази, тому що росіяни таку зброю виробляють на експорт. Оскільки вже у нас був не один удар "калібрами", то бачимо приблизно точність у 200-300 метрів, але у Вінниці, навіть, у радіусі кілометра від місця удару, жодного військового об'єкту не було", - зауважив військовий експерт.

12 липня служба зі зв'язків із громадськістю Командування ВМС ЗС України повідомляла, що російські окупанти продовжують утримувати сім носіїв оперативно-тактичних ракет типу "Калібр" у прибережній зоні Кримського півострова

14 липня Повітряні сили ЗСУ інофрмували, що уламки ракет, збитих протиповітряною обороною, знайдено поблизу Вінниці: Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр