Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

"Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, лише дві... Співчуття сім'ям загиблих... Смерть рашистам!", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Вінниці, що розташована за кілька сотень кілометрів від лінії фронту, було завдано вранці 14 липня. За даними місцевої влади, загинули 23 людини, понад 115 отримали поранення. Вибухнули три ракети.

За версією росіян, у Будинку офіцерів у Вінниці, по якому був нанесений удар, відбувалась підготовка сил ЗСУ

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