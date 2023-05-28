Ракети Storm Shadow в Україні ефективні на 100%, - Резніков
Українські військові використовують британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно передали Україні, на всі 100%
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% - влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна", - зазначив міністр.
Також він заявив, що Київ веде переговори з усіма країнами, які мають подібні ракети великої дальності. Водночас Україна намагається посилити свою протиповітряну оборону.
"Це дуже важлива задача, ми нею займаємося. Нам треба прикривати всі великі агломерації - не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно", - наголосив Резніков.
- 11 травня британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.
- 16 травня CNN із посиланням на анонімні джерела писало, що Україна вже почала застосовувати ракети великої дальності.
- 24 травня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети великої дальності Storm Shadow, які передала Велика Британія.
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