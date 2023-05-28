Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% - влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна", - зазначив міністр.

Також він заявив, що Київ веде переговори з усіма країнами, які мають подібні ракети великої дальності. Водночас Україна намагається посилити свою протиповітряну оборону.

"Це дуже важлива задача, ми нею займаємося. Нам треба прикривати всі великі агломерації - не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно", - наголосив Резніков.