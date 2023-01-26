Ракетна небезпека ще не минула, ворог намагається варіювати хвилі ракетних атак, - Гуменюк
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь", зазначила, що у Чорному морі може бути зосереджено до 20 ракет типу "калібр"
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Сьогодні зранку, 26 січня, корабельне угруповання противника під час масованої ракетної атаки було додатково посилено і на разі складається з 4 ракетоносіїв, один з них підводний. Враховуючи попереднє використання ракет типу "калібр", у Чорному морі може бути зосереджено до 20 цих ракет. Станом на зараз з інтервалом у трохи більше ніж півтори години по півдню України знову оголошено ракетну небезпеку. І це говорить про те, що застосування можливо знову: вкотре відбувається активність ворожої авіації та вихід на бойовий курс корабельного угруповання, яке несе "калібри", тому небезпека не минула", - зауважила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк пояснила, що хвилі ракетних атак ворог намагається варіювати, тобто після застосування масованих ракетних ударів і тривалої повітряної тривоги, зараз знову проголошено про ракетну небезпеку.
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