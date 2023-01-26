Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні зранку, 26 січня, корабельне угруповання противника під час масованої ракетної атаки було додатково посилено і на разі складається з 4 ракетоносіїв, один з них підводний. Враховуючи попереднє використання ракет типу "калібр", у Чорному морі може бути зосереджено до 20 цих ракет. Станом на зараз з інтервалом у трохи більше ніж півтори години по півдню України знову оголошено ракетну небезпеку. І це говорить про те, що застосування можливо знову: вкотре відбувається активність ворожої авіації та вихід на бойовий курс корабельного угруповання, яке несе "калібри", тому небезпека не минула", - зауважила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".

Наталія Гуменюк пояснила, що хвилі ракетних атак ворог намагається варіювати, тобто після застосування масованих ракетних ударів і тривалої повітряної тривоги, зараз знову проголошено про ракетну небезпеку.

Масована атака РФ 26 січня: ППО знищила 47 із 55 випущених ракет

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