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Очікується понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях, - речник Повітряних сил

26 січня, 2023 четвер
10:00
війна з Росією ракета

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в межах російської ракетної атаки на Україну очікується більш як 30 ракет, націлених на різні області країни

Про це Юрій Ігнат поінформував в етері телемарафону.

"Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО. Так, були вибухи, зокрема у Вінницькій області", - сказав речник Повітряних сил.

За його інформацією, РФ звертає більшу увагу на центральні області України, тож, імовірно, може спрямувати ракети туди. Попередньо, Росія випустила ракети Х-101 та Х-505. Даних про морські пуски крилатих ракет та дронів-камікадзе поки немає.

  • Нагадаємо, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк ранком 26 січня попередила про загрозу масованого ракетного удару.
  • Пізніше в четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами: декілька областей звітували про роботу ППО в регіонах.

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Україна
ППО
окупанти
ракетний удар
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