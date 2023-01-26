Про це Юрій Ігнат поінформував в етері телемарафону.

"Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО. Так, були вибухи, зокрема у Вінницькій області", - сказав речник Повітряних сил.

За його інформацією, РФ звертає більшу увагу на центральні області України, тож, імовірно, може спрямувати ракети туди. Попередньо, Росія випустила ракети Х-101 та Х-505. Даних про морські пуски крилатих ракет та дронів-камікадзе поки немає.

Нагадаємо, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк ранком 26 січня попередила про загрозу масованого ракетного удару.

Пізніше в четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами: декілька областей звітували про роботу ППО в регіонах.

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